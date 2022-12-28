花蓮門諾醫院承辦的A單位人員透過傾聽、替需求者設身處地著想，讓需求者得到最適切的服務及照顧。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣衛生局社區整體照顧服務評鑑結果甫出爐，門諾醫院承辦的花蓮市、吉安鄉、卓溪鄉等3個鄉鎮整合型服務中心（A單位），從17家參賽的服務單位中脫穎而出，榮獲「優良」殊榮，實屬不易，對照護團隊來說更是一大鼓勵。

門諾醫院自2002年起承作卓溪IDS計畫，長照服務據點於2012年在地扎根，建置整合諮詢窗口，替當地失能長輩提供服務，2016年底獲衛福部指定承接長照2.0社區整體照顧模式第一波，便在卓溪試辦整合型服務中心（A單位）。

然而，隨高齡化社會來臨，門諾長照服務因應長照需求增加，一路從南區拓展至北區，繼卓溪鄉A單位的設立，2018年及2021年也分別在吉安鄉及花蓮市設立，3鄉鎮的整合型服務中心年度累積服務人數達近1萬5000人次。

門諾醫院表示，花蓮市一名李姓個案為了照顧生病的母親與行動不便的姊姊，多年前辭去銀行工作後，便靠老本支撐迄今，並隨母姊兩人病況變化，負擔日漸沈重，直到某次透過鄰居介紹，申請長照服務，經花蓮市A單位人員多次訪視與評估，終於讓其母姊兩人獲得最適切的服務及照顧，且病況有明顯進步，讓個案相當開心。

花蓮市A單位專業督導林彥文表示，長照服務非常多，如何根據民眾需求提供專業的建議，與最貼切的服務，用心傾聽、替需求者設身處地的著想，是身為服務者必備的核心價值，唯有如此，才能提供真正有「感」的服務。

門諾醫院長照部主任戴玉琴表示，A單位人員訪視時間會隨個案狀況複雜度增加，如何透過傾聽、訪視及對談過程，快速展現專業與提供適切的服務品質，人員能力的培養與訓練相當重要，而同仁們將評鑑內容日常化，踏實融入工作流程，才能獲得優良殊榮，感謝大家的努力。

戴玉琴說，長照管理中心進行個案服務等級評估後，將個案派給A單位進行照顧計畫擬定，安排或提供至相關長照服務B級單位或C級單位支援照顧，由於是跨單位服務，期盼未來在同服務區域，A、B、C服務中心皆能夠成合作夥伴，以最快速、最貼近個案想要的服務，為需求者量身訂做，提供最好的照護同時提升照顧者的生活品質。