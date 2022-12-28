高雄鳳山區新當選的海光里長鍾翠民在就職以前先行提出「不就職聲明」，成為高雄首位里長未上任就先「辭職」的特殊案例。對此，高市府民政局指出，已行文請示內政部解釋認定，目前鳳山區公所已派里幹事代理海光里里長。

鍾翠民是前海光里長廖國誌妻子，夫妻此次分別參選海光里長及高市議員，廖國誌角逐議員失利，鍾翠民則當選海光里長，但她原於軍醫院擔任護理師，屬於國防部約僱人員，依照規定必須在國軍醫院護理師工作與里長之間2選1，最後決定提出「不就職聲明」，未來將由廖國誌參與里長補選，夫妻2人對於「當選不就職」向民眾道歉。

高市府民政局表示，依地方制度法第82條規定，里長辭職、去職、死亡者，應自事實發生日起3個月內完成補選，但內容並未提及當選人未就職狀況的處置方式，因此，鍾翠民因個人因素向鳳山區公所遞交「不就職聲明書」是否符合規定，已行文請示內政部解釋認定，待內政部函釋後依規定辦理補選，目前鳳山區公所已核派里幹事代理海光里里長。