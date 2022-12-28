台鋼雄鷹戰力再補強，繼擴編選秀選進5名選手之後，再於自由契約球員中補進1投1捕，分別為楊達翔與吳明鴻。28日台鋼雄鷹與兩名選手完成簽約，另外再簽下1名自主培訓外野手葉保弟。

28歲的吳明鴻是兄弟2017年選秀會第5輪選中，新人年在一軍有25場出賽，今年則大多於二軍磨練，一軍僅出賽3場，2打數1安打，二軍則是35場出賽52打數擊出18支安打，打擊率0.346，季後遭「黃衫軍」放在60人契約保留名單外。

確定加盟台鋼，吳明鴻期許能站穩一軍主戰捕手，「球隊給我的角色就盡力去做，畢竟在職棒場上也有一些經驗，希望可以把好的經驗帶給學弟。」

現年29歲的楊達翔同樣是在2017年透過選秀踏入職棒舞台，2021年季後遭到釋出，之後也曾到統一獅、富邦悍將測試但都未獲青睞，如今確定能夠披上台鋼戰袍、再度挑戰職棒，他期待跟學弟互相幫助，團隊互助合作，共同解決難題。

今年曾參與台鋼自辦測試會，之後到不同球團測試，還曾於台鋼秋訓對外自辦賽有過對決經驗，當時與楊達翔纏鬥6球最後遭到三振的廖奕安說：「對決前就知道學長球速很快，實際對戰不只球速快，球質也很重，真的不好打。」

而年底輾轉加盟台鋼，提升控球穩定度將是主要課題，楊達翔表示，有個機會可以嘗試，希望能繼續提升，「教練安排什麼任務就盡可能做好，現在想要提升穩定性，之前很多教練都有給建議，希望能愈來愈好。」

除了簽下前兄弟的1投1捕，台鋼還簽下畢業於義守大學的葉保弟，他自台鋼秋訓中段加入擔任訓練員，也曾於自辦對外練習賽以及綠白戰登場實戰，教練團評估打擊具實力與潛力，因此簽約成為自主培訓選手，守備位置為外野手。