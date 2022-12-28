澎湖縣政府日前公布112年花火節於4月20日至6月29日每週一、四舉辦，並將與迪士尼的百年慶典合作行銷，旅遊處長陳美齡28日向縣長陳光復做業務簡報之後，獲得陳光復的大力支持，並指示盡速辦理招標，方便觀光業者提前行銷招攬生意。

陳光復表示，旅遊是澎湖縣政服務第一線，他全力支持推動年度各項觀光行銷，包含澎湖國際海上花火節，淡季也將推出老兵專案活動加強軍事主題觀光，並預計於篤行十村規劃民歌活動，持續打造澎湖四季觀光主題，平衡淡旺季差異。

旅遊處長報告有關明年花火節的時程與計畫，獲得澎湖縣長陳光復的大力支持，並指示盡速辦理招標，以方便觀光業者提前行銷招攬生意。（旅遊處提供）

旅遊處說明，明年花火節與迪士尼百年慶典合作，已經引起極大的討論熱度，有望在疫情解封時為澎湖帶來更大的觀光效益，明年花火節總計規劃21場次，無人機台數也加碼到平日場每場700台無人機演出，開閉幕900台，煙火施放每場10分鐘並納入立體煙火、造型煙火等特色煙火，打造超越過往的煙火秀。

縣府強調，明年花火節將超越過往規模，並提昇活動品質，期望在疫情解封之際為澎湖搶攻第一批遊客，更藉由國際品牌合作加強國際行銷。今年11月中旬花火節甫公布訊息，便吸引大量旅客開始洽詢活動期間交通住宿資訊，縣府也對明年澎湖整體觀光推廣充滿信心。

明年花火節將超越過往規模，並提昇活動品質，期望在疫情解封之際為澎湖搶攻第一批遊客，更藉由國際品牌合作加強國際行銷。（張茂雄攝）

澎湖縣政府旅遊處也強調，花火節相關訊息將會陸續公布於花火節粉絲專頁和縣府公告資訊，也請民眾持續關注，掌握花火節第一手訊息，為明年開啟璀璨的旅遊新篇，更多活動訊息，歡迎參考澎湖國際海上花火節粉絲專頁。