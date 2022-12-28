一名20歲的女大生即將畢業，因是公費生，將分發到偏鄉擔任老師，綁約至2030年。她PO文分享，爸爸特地送她一輛要價近90萬元的休旅車，供代步用，但爸爸買車後，身邊只剩下約50萬元現金，加上又要開刀又沒保險，女大生不知道該怎麼辦，上網求助。

原PO在「Dcard理財版」表示，家裡的老車已超過20年，因爸爸擔心不安全，便用自己的名字買了一輛休旅車給她開，花了89萬多。她透露，爸爸解約銀行定存40萬元，剩下50萬元貸款分60期，「我每個月轉給他1萬元，當作繳貸款。」

她表示，自己半工半讀月收入約3.5萬元，每月扣掉房租、孝親費、生活費可以存2萬元，看起來好像還不錯，但她感到壓力很大，怕花太多以後會養不起已離婚的父母和自己。

網友認為，如果真的有經濟壓力，就不要花那麼多錢買車，「只是代步的話，90萬改70萬，一樣能開」、「要考慮爸媽只會越來越老，醫藥費、生活費很可怕」、「車子折舊及保養都貴，要想清楚」；也有人認為，原PO爸媽各自有房產，應該還過得去，「辦以房養老也可以減輕一些負擔」。