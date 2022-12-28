台南市交通局今天公布11月A1死亡交通事故比近3年同期平均高，逾半數為高齡長者有12人，其中以行人事故5人最多、機車事故3人次之。分析交通事故發生時間在早上7至11時，肇事原因為部分行人不依規定穿越道路，造成車輛閃避不及以及部分車輛通過路口未能減速慢行，是造成近期事故上升因素。

交通部今天舉行「111年1至10月道路交通安全」說明會，公布1至10月道路交通事故共30萬4026件，造成2560人死亡、40萬3878人受傷，與去年同期相比，增加1萬5750件、增加149人死亡、增加21萬15人受傷。統計1至10月，30日交通死亡人數最高前5縣市，依序是高雄市308人、新北市263人、台中市253人、台南市248人。

根據台南市交通局公布近期交通事故顯示，11月A1死亡交通事故比近3年同期平均還要高，交通局分析，部分行人不依規定穿越道路，造成車輛閃避不及而發生事故。

南市民政局和各區公所完成1367面反射鏡清潔，維護民眾用路與行車平安。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

交通局也呼籲行人通過道路時務必行走行人穿越道並遵守號誌，並禮讓行動較緩慢的年長者優先通行。汽機車行經路口時應減速慢行，並保持隨時可煞停車速，以避免橫向人車未減速衝出無法即時因應發生事故。

台南市長黃偉哲今天主持南市111年12月道安會報，聽取道安團隊各小組工作報告。交通部進行110年院頒道安考評，台南市在「交通執法」、「交通工程」、「綜合管考」及「砂石車安全管理」等成績中都獲得獎項，但11月死亡交通事故比近3年同期平均高。

黃偉哲表示，台南市今年度推動道安八大重點工作雖見初步成效，但機車與高齡事故偏高仍是不爭事實，指示各小組應加強事故防制工作，包括從易肇事路段提升見警率執行違規取締，持續改善左轉車道工程及深入鄰里向年長者宣導正確道安觀念著手。