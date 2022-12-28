全年稅收豐收超逾4500億，面對還稅於民壓力，行政院指示各部會研議振興方案。國民黨立委江啟臣今直接在質詢台問經濟部長王美花：「發現金過好年，你支不支持？」，對此王苦笑搖頭。面對諸多立委詢問，只強調支持總統「錢用在刀口上」說法，強調經濟部會把產業照顧好。

今天立院經濟委員會審查經濟部《再生能源條例》法案，但多數立委都關心「還稅於民」事情。楊瓊瓔、賴瑞隆也都問王美花，4500億還稅於民支不支持？

王美花回應，她比較支持總統講的「把錢用在刀口上」，把產業跟相關服務業做好。因為明年經濟不確定性高，如何把產業顧好，是經濟部的事情。她雖沒有打槍立委，但間接表態超收稅賦應用在扶植照顧產業方面。

可是執政黨立委賴瑞隆表示，稅收已經超出預算數5000億狀況，應該思考拿一部分對弱勢與產業照顧，一部分給人民，且可以直接用現金處理。雖然有人提到消費券，但有印刷領取等行政成本。最好是過年前處理，讓人民感受到經濟紅利 。

江啟臣更劈頭問王美花：「發現金過好年，你支不支持？」，王對此苦笑搖頭。江認為景氣燈號11月是低迷的12分 金融海嘯後最低分。景氣寒冬大家不好過，專家更預測明年上半年更嚴峻，應該超前部署讓勞工廠商度過寒冬。

但對於發現金作法，王美花推給行政院，說政府預算怎麼支應，應該跨部會討論。經濟部有在準備相關機制計畫，但這跟發現金兩回事，經濟部就是把產業顧好。