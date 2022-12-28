彰化地檢署28日在提起當選無效之訴最後期限，再提彰化縣議員第三選區柯振杯，累計共5名議員、2名鄉鎮長、5名代表和1名村長，柯振杯在12年前、當選第17屆議員也曾被彰化地院判當選無效，提起抗告，台中高分院判決抗告成功，有驚無險繼續當議員。

國民黨議員柯振杯已經4連霸，這次被提起當選無效之訴，頻頻喊冤，表示慈善團在伸港、和美場子發放低收入戶物資和500元現金紅包，他和團隊只是受邀到場發放文宣，也不知道慈善團還有邀請那些候選人，就是前往支持慈善一下，也沒有贊助任何物資和現金這樣也算賄選？

柯振杯在12年前，競選彰化縣第17屆議員，當選後也被檢方提起當選無效之訴，彰化地院判決當選無效，柯振杯提起抗告，台中高分院判決抗告成功，有了翻案經驗。

柯振杯是資深議員，有過多起爭議風波，2017年曾酒駕被判7個月有期徒刑，彰化縣縣議會2017年12月19日收到內政部解職函，依法解除柯的職務，從2017年12月7日起生效 ，當時依據《選舉罷免法》規定，柯的任期已經過半，且所屬的彰化縣第3選區缺額未超過2分之1，所以沒有補選與復職的問題。2022年柯振杯競選議員連任、上屆擔任伸港鄉民代表的兒子柯承翰換跑道選伸港鄉長，落選。

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