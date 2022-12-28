伊拉克籍男子Azeez與台灣籍妻子李女帶1歲兒子，27日深夜過馬路，遭公車撞擊母子雙亡。（民眾提供）

台中市昨天深夜發生一起母、子雙雙慘死車禍！伊拉克籍男子Azeez與妻子李女晚間推嬰兒車帶1歲兒子外出，返家在學士路和英才路口過馬路時，遭陳姓司機駕駛的豐原客運公車由後方撞擊，母子送醫不治，1家3口天人永隔悲劇。檢察官今天到醫院相驗、偵訊陳男調查，訊後，以過失致人於死罪嫌重大，但無羈押必要，諭知以10萬元交保。

Azeez與李女在27日晚間10時許推嬰兒車帶1歲兒子出門要去吃麥當勞，豈料已打烊而返回，晚間11時許途行學士路和英才路路口過馬路，遭公車撞擊，母、嬰送醫不治，Azeez也受傷治療。

據了解，1家3口是在綠燈號誌下走斑馬線過馬路，竟遭公車撞擊母嬰身亡，Azeez帶全家人晚間出門吃宵夜，也遵守交通規則行走，竟慘遭公車衝撞導致妻、兒雙亡，讓人不禁唏噓。

中市第二警分局表示，依道安規則103條規定，汽車行近行人穿越道，遇有行人穿越、攜帶白手杖或導盲犬的視覺功能障礙者時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人、視覺功能障礙者先行通過。

檢警調查，陳姓公車駕駛表示，他當時綠燈左轉，因現場光線昏暗，沒注意有行人，感覺車後方碰撞到才停車，下車察看發現撞到人了。警方調閱監視器影像釐清車禍肇事原因。

目擊民眾說，1家三口過馬路時，交通號誌是綠燈且走在斑馬線上，公車從右後方而來撞到3人，公車駕駛沒踩剎車可能是因視線死角沒看到行人。

檢察官今天會同法醫赴醫院相驗，並偵訊陳姓公車司機，訊後，依過失致人於死罪嫌重大，但無羈押必要，諭知以10萬元交保。