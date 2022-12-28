一名女網友日前認識一名新對象，2人不僅一同過聖誕節，男方還送了金戒指當禮物，她當晚跟對方回到租屋處，激情3回合，女網友卻意外發現對方已婚身分，自己頓時成了最討厭的小三，崩潰發文求助，沒想到正宮竟主動跟她聯繫並道歉，結局大逆轉。

一名女網友在論壇「Dcard」發文表示，她和一名男子在月初認識，對方獨自北上工作，2人非常熱絡、個性也很合，就決定試著交往，聖誕節時對方竟送了她一枚金戒指，說「我的生命中遇不到第二個像妳這樣特別的人」，讓她相當感動，2人當天逛完耶誕成就回對方租屋處發生了3次性關係。

該女網友當晚覺得心裡不踏實，偷看對方手機後才發現對方已婚，妻子及小孩都在中部；手機訊息中，對方妻子抱怨沒有過聖誕節，男子則回「回家看看妳想要什麼，妳乖乖」、「辛苦『腦婆』了，那我等等弄一弄先睡了」，讓女網友當下感到滿滿的罪惡感，發文詢問「他現在就在我旁邊睡覺，我現在到底要不要走」。

女網友很清楚這段感情不可以繼續，「平常我就是跟大家一起罵劈腿男的那種人，沒想到今天我會是苦主」，但她也不敢跟正宮攤牌，怕自己吃上官司，也怕對方會崩潰，「畢竟一個女人家照顧小孩跟公公」，她詢問網友自己該「把戒指寄回他家，封鎖處理」還是「直接封鎖，戒指當作補償拿去賣掉，然後把錢拿去吃一頓好吃的」。

沒想到，正宮發現後主動聯繫她並道歉，「對妳很抱歉，沒有把自己的老公教好」，也請她將戒指收下當作補償，女網友也已經封鎖男方，事情算是落幕了。