台東縣警察局大武分局大武派出所林姓男員警因愛慕女同事，5次跟騷和性騷擾女警，後又因情緒失控，搶奪所長配槍。前罪因雙方和解，女警撤告，法院諭知不受理；另奪槍判有期徒刑5個月，緩刑2年，林員遭到免職。

判決書表示，大武派出所26歲林姓男警今年6月底至8月19日期間內，趁女同事女來不及抗拒時，分別在辦公室及巡邏車上，以手指碰觸女同事腰部身體隱私部位4次；同年8月20日，趁女同事不注意，在辦公室以手指戳女同事臀部1次。

此外，林男於6月間，持續以通訊軟體傳送訊息給女同事，不定時在大武派出所門口對女同事干擾、盯哨、守候等不當追求，趁女童是值班時，又在值班台貼上「對不起，多的話以後有機會再說」字句紙條，行為影響女同事日常生活及活動。

台東地檢署以涉犯性騷擾防治法和性騷擾罪嫌，將林男起訴，由於雙方達成和解，女警撤回告訴，法院諭知不受理判決。

此外，林警涉嫌在警方偵辦和長官訪談時情緒失控，搶奪所長配槍未遂，台東地方法院判處有期徒刑5個月，緩刑2年。

台東縣警察局指出，林員9月間搶奪自家人警槍的脫序行為後，已被記兩大過，目前警政署免職令已發，林員停職中有向公務人員保障暨培訓委員會打復審中，復審如輸可再打行政訴訟。