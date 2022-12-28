41歲藝人謝忻除了忙於演藝工作，不時也在社群分享生活，近日她透露12月開始淪為寒冬的階下囚，工作外的時間多窩在家裡，不只對生活的敏感度降低，對周遭的熱情也不如以往，但她很享受抱著愛貓「謝板橋」的相處時光，最近卻觀察到愛貓身體越來越差，想起領養貓咪時，牠曾被醫師診斷僅有5年壽命，如今已陪伴她快要10年，盼望愛貓能夠平安活下去。

謝忻今(28日)感性回想初次見到愛貓的過程，她表示是在板橋四川路的收容所將牠認養回家，那時得過貓瘟的牠個頭很嬌小，醫師還告知自己：「看到牠的時候是黏在捕鼠板上面，就在發臭的水溝裡，壽命可能五年就差不多了，體質很虛，生病會是家常便飯喔！妳確定要認養這隻回去？」，對此，很有愛心的謝忻很堅定地回應：「我很確定」，因為她清楚知道貓咪的賣相不好，想好好疼牠。

於是就這樣謝忻和愛貓「謝板橋」相伴快10年，生性膽小怕生的牠，一直不敢下樓跟其他人聚在一起，生活空間僅限於謝忻的房間，尤其喜愛待在她的棉被裡，並受到謝忻的百般呵護，然而12月開始，謝忻觀察到活動力本就不好的貓咪，後腿無力又精神委靡，而且瘦到肩胛骨越來越明顯，一摸竟感到有些鋒利，讓她心中的警鈴大作。

對此，謝忻感到非常不捨，她表示雖然愛貓「謝板橋」的壽命，遠遠超過醫師當初的預期，擺脫了早夭的命運，但她已和貓咪培養出深厚的情感，盼望能多點時間和愛貓相處，於是發自內心許下新年願望：「人總是不滿足啊，還是暗暗祈求牠可以再陪我久一點，希望這小小新年願望可以被允許。」