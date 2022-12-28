對於蔡總統在國安會議拍板94年次義務役男的兵期，從4個月延長為1年並強調這是為「國安備戰」，商總主席賴正鎰今天指出，政府應該給百姓免於恐懼的自由，作為國家領導人應該是要設法止戰而非一昧加強備戰，百姓不希望看到戰爭，也都抗拒戰爭，若兩岸能維持和平穩定，哪會有戰爭？若為維持正常國防需求，他主張應該延長為六個月即可，省下的義務役薪水就可用來購置精銳武器。

賴正鎰說，政府在92年全面實施募兵制時的計畫是每年要維持20萬名員額，但因為少子化逐年嚴重，根據政府107年以後公布國防預算編制縮為17.5萬人，每年服役的志願役軍士官兵約為16.3萬人，加上義務役1.1萬人，但每年平均員額缺口約15％，每年志願役都不足額。內政部公布92年次兵齡男子調查結果，人數僅11萬8千餘人，已降至近10年來新低，未來年滿18歲青年人數預估持續銳減，國軍募兵將面臨挑戰。

他認為，2000年出生人口還有30.5萬人，隔年2001起大減為26萬人，到2005年出生人口僅剩20.5萬人，2022年出生數僅剩13.9萬人，若以新生兒一半為男性，僅有15萬人至12萬名役男，若再扣除替代役跟判定免役者，每年役男約僅剩11萬人，女性軍士官也只有3000多人。

賴正鎰說，志願役不足額原因是薪餉太低，他建議應先將志願役薪水從3萬元提高到5萬元，役男服志願役的意願也可望提高，募得人數可望增5萬人，就可達到國防編制的20萬人，以每人每月薪餉增加2萬元，每年國防預算約增加240億元。

但以蔡總統宣布恢復徵兵制，從4個月增為12個月，雖可增加5萬人義務役，但多出8個月軍餉支出，以每人每月薪餉6300元調高為26500元，增加2萬元，每年國防預算約增加160億元，這還不包含吃住與保險，年終獎金等固定支出。他認為不需要延長到一年，只要6個月應該就足夠，5萬人可再減少6個月的薪餉，省下的120億元就可以拿來汰換老舊武器，購置精銳武器。

對於蔡英文提到「和平不會從天而降，和平靠國防，國防靠全民，唯有能戰才能止戰。」賴正鎰認為，政府應該給百姓免於恐懼的自由，百姓絕對不希望看到戰爭，也都抗拒加入戰爭，作為領導人應該是要「設法止戰而非加強備戰」，政府應該加速恢復與大陸溝通管道，維持穩定和平的經貿交流，加強內需經濟消費，而非一昧只想著戰爭打仗的事情。