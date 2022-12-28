教育部28日公布111學年度大專校院新生註冊率，19校註冊率未達6成，較去年的7校大幅增加近2倍，其中，東方設計大學註冊率僅26.30％。該校對此低調回應，表示是因為少子化所致。
位於高雄市湖內區的東方設計大學說，感謝媒體關心，近年來因為少子化，間接影響到該校註冊率，目前該校校務運作正常，未來將持續在設計領域深耕並尋求產業合作與轉型。
東方設計大學近年來力求振作，也曾經在廣播電台打廣告，希望能提高註冊率。
教育部28日公布111學年度大專校院新生註冊率，19校註冊率未達6成，較去年的7校大幅增加近2倍，其中，東方設計大學註冊率僅26.30％。該校對此低調回應，表示是因為少子化所致。
位於高雄市湖內區的東方設計大學說，感謝媒體關心，近年來因為少子化，間接影響到該校註冊率，目前該校校務運作正常，未來將持續在設計領域深耕並尋求產業合作與轉型。
東方設計大學近年來力求振作，也曾經在廣播電台打廣告，希望能提高註冊率。
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