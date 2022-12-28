今年經歷股災的特斯拉，股價已經跌到慘不忍睹，遠在地球另一端竟然還有一群粉絲不棄不離。根據韓國正式數據，當地散戶在今年已經買了總金額約28億美元的特斯拉股票。

韓國證券集保公司（Korea Securities Depository）計算，本月開始截至27日，韓國一般投資人已買入28億美元特斯拉股票。因韓股提前在30日封關，故幾乎已連續3個月都是淨買超。

特斯拉股價今年很慘，12月迄今已暴跌44%，有機會寫下有史以來最差的月線。同時，從4月股價開始震盪整理後，特斯拉今年迄今更是暴跌72%。不過，這都無法撼動韓國散戶的心，還是繼續逢低買進。

根據統計，特斯拉在韓國螞蟻雄兵眼裡還是最喜歡的一檔股票，特別是在過去新冠疫情3年左右時間，反而是增加持股。今年特斯拉股價明顯下修，但股票愈是跌，來自韓國的買氣就愈是旺

除了特斯拉以外，三星電子也是排在韓國散戶心中第一順位，今年到現在為止，更是大力敲進123億美元。不過，在全球科技類股頻遭棄養下，這家全球最大的韓國記憶體晶片製造商股價，今年累計已下挫28%左右。