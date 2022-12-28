在教育部體育署運動發展基金的補助及支持下，中華民國網球協會於2019年成立「菁英選手訓練站」，在台北市網球中心提供職業選手與青少年好手國家級一流的訓練基地，包含詹家姊妹詹詠然與詹皓晴、莊吉生、吳東霖、梁恩碩、許育修和曾俊欣等好手，不定期都會在此練球。

台北市網球中心擁有多達11面室外球場、3面室內球場和健身房，成為寶島職業網球選手在冬天職業賽季休季期間，夠風雨無阻地維持訓練，例如長時間在國外征戰的莊吉生，在返台期間多次至「菁英選手訓練站」練球，他說：「以前在台北沒有地方可以好好練球，現在這邊有教練可以幫我們好好訓練，所以更多選手回來練球，也是可以讓台灣網球更進步。」

對於後輩或青少年請教訓練或是技術問題，莊吉生也大方分享經驗，時常和莊吉生一同訓練的許育修表示：「其實像職網前輩莊吉生的經驗歷練比較多，不管是技術、心理，或是在一些訓練的態度，每次跟他訓練完都有所成長。」

「菁英選手訓練站」的氛圍相當融洽，對此女網好手梁恩碩說，由於職業選手大多清楚個人目標，整體練球氛圍也會更專注，因此她覺得訓練站的環境，對於職業選手來說有正面助益。

「菁英選手訓練站」總教練張孝雍當年從一個人開始獨自經營，如今團隊日漸龐大，目前有多達3位助理教練，還有合作的防護員、運動心理師等專業人士加入，張孝雍樂見人數增長，他補充：「到國外比賽回國的選手，像莊吉生、梁恩碩，他們就是會約在這邊訓練，這是我們當初創立這個訓練站的初衷。」