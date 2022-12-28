北韓中央通信社今天報導，領導人金正恩在執政勞動黨關鍵大會上揭露2023年的新軍事目標，暗示北韓在新的一年將繼續進行密集的武器測試，緊張局勢恐將進一步升高。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩在勞動黨第8屆中央委員會第6次全體會議擴大會議的第2天議程，提出朝鮮半島面臨「新的挑戰局勢」和更廣泛的政治格局。

報導指出，這位北韓第3代領導人也為「抗敵鬥爭」設定了方向，以及加強國防力量的目標。

「為了應對政治局勢的各種變動，已提出2023年要全力追求加強自衛能力的新核心目標。」

北韓中央通信社並未提供這些目標的細節，但金正恩上述發言可能指明，這個孤立的國家將繼續加速軍事建設。

北韓今年發射了空前數量的飛彈，其中有許多是根據2021年初勞動黨代表大會所制定的5年計畫，開發「最優先」戰略武器，其中包括戰術核武、新型洲際彈道飛彈、極音速滑翔飛行彈頭、核動力潛艇和偵察衛星。

北韓領導人過去都是在元旦談話發表重大政策，但近年來，金正恩在年底召開為期數天的勞動黨會議，宣布重大政策決定。

經濟是本屆大會的重要議題，隨著國際制裁、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫封鎖措施以及自然災害帶來的衝擊，金正恩面臨的壓力正日益加劇。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1111228