民眾在臉書貼文抱怨為禮讓救護車而紅燈越線，卻遭科技執法監視器拍照開罰900元。轄區新北市中和警分局獲悉，立即調閱科技執法監視器及路口監視器，確認該時段確有救護車經過，民眾騎乘機車禮讓救護車事實，將主動發文交通事件裁決處撤銷該張紅單。

警方調查，該位民眾本月16日下午2時30分許騎車行經中和區中正路、板南路口，停等紅燈時因後方有救護車經過，故超越停等線靠邊禮讓救護車通過，遭科技執法監視器拍照舉發違規。經調閱科技執法監視器及路口監視器，確認民眾所述屬實，故主動發文交通事件裁決處撤銷該罰單。

中和分局表示，中正路、板南路口實施科技執法，因該處鄰近醫院，常有救護車通過，近期接獲民眾反映係因禮讓救護車致違規，惟科技偵測影像畫面經常無法將後方救護車蒐證納入，將建議延長違規蒐證影像或收錄聲音，以利後端舉發人員審認，避免舉發引起民怨。

此外，若民眾有類似因禮讓救護車而遭科技執法開罰，請立即與分局聯繫，分局將立即調查，若查證屬實，將主動撤銷罰單。