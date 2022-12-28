小甜甜近日因理念不合退出宋逸民所屬協會，怎料後續協會發出的聲明卻引發軒然大波，小甜甜老公在此事件中竟逆風挺協會，今（28）日更被爆出分居互打官司的消息，過去夫妻倆上節目的片段也遭網友翻出，其中小甜甜曾爆料老公的三個怪癖。
小甜甜夫妻倆先前在節目《11點熱吵店》中分享夫妻間的小癖好，小甜甜透露，他們從交往時老公就非常喜歡聞她身上的味道，包括頭髮、腋下、肚子等都聞，即使在逛百貨公司或到餐廳吃飯，也都不停的聞她頭髮，有時讓她不堪其擾崩潰直呼「他就會很喜歡我身上任何的味道，反正他就很Enjoy在這裡面」。
除此之外，小甜甜老公表示，自己洗好澡時喜歡小甜甜幫忙抓背，甚至要求她幫忙用吹風機「吹毛」，除了頭髮與體毛外，連重要部位的毛也要老婆幫忙吹乾，直呼這「那個舒服度，200分！」接著，主持人沈玉琳問到「夫妻如果做這麼親密的行為，做著做著就會起色心？」他害羞點頭回應「有時候」。
最後，小甜甜提到，由於自己生產後發福，因此會在國外網站上購買大尺碼情趣服裝，像是蝙蝠、南瓜等造型，而小甜甜老公則坦言看到會相當興奮，如今夫妻倆在結婚不到一年的時間就爆出分居，且有肢體衝突互打官司，令人感慨。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。