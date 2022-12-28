111學年有19所大專校院註冊率不到60％，是去年7所的2.7倍，顯示愈來愈多學校面臨招生困境。專家表示，少子化的衝擊還未見底，未來幾年會有更多學校的註冊率低迷，大專校院應該加速縮減規模及努力招境外生，才有出路。

龍華科大校長葛自祥表示，少子化的衝擊要在117學年才會見底，因此未來5、6年間，會有更多大學的註冊率還會再下降。面對少子化，許多大學不甘願、不認輸、不願做出改變，導致招生愈來愈困難。

葛自祥指出，要將註冊率提高，就是現在起就要開始縮小學校規模，把優勢科系留下來，其他科系就放棄。而且現在少子化的速度非常快，大學要加快速度調整，才能活下來。

葛自祥舉例，原本的崇右科大，在107學年的註冊率僅51.89％，後來學校進行調整，不但縮小規模，連校名都改成崇右影藝科技大學，專注發展影藝類科。這所學校108學年的註冊率是68.2％、109學年是77.1％、110學年是92.23％、111學年則為87.58％，逐漸走出自己的路。

不過葛自祥表示，大專校院縮小規模，勢必要資遣教師，這將是他們面臨的最大挑戰。根據《教師法》規定，大學要資遣正式教師非常難，而且可能遇到抗爭，因此建議教育部可以給大學多一點彈性，譬如允許學校多聘一年一聘的專案教師。

葛自祥還說，大專校院除了要加快縮小規模，還要努力招收境外生。因為國內少子外問題太嚴重，學校必須向外面開拓生源，如果能多招一點境外生，學校比較能度過難關。

私立大學校院協助會理事長、大同大學校長何明果表示，教育部將註冊率和獎補助款制度掛勾，才造成外界才這麼重視註冊率。而事實上，學校財務如果可以獨立，根本可以不用在乎註冊率。他認為，面對少子化的衝擊，學校必須將規模縮小，譬如減少招生名額或將名額寄存在教育部，註冊率才可能提高。

老牌的文化大學，111學年註冊率僅58.59％，不到6成。文化大學表示，具體招生策略方面，除了提供豐厚的鼓勵學生出國獎學金，今年並首次頒發成績優秀新生每人10萬元的菁英入學獎學金；並積極推出師生傑出表現亮點，以打造文大新形象、爭取更多學生及家長的認同。另一方面，文化大學也將致力與高中端的策略聯盟學校作更緊密的聯繫，同時也將加強招收國際學生，以彌補國內因少子化導致的生源不足問題。