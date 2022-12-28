八德警分局表示，今年配合環保局攔檢取締噪音超標有119件，每月會配合環保局攔檢2次。（八德警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

噪音車深夜行經住宅區影響住宅安寧，桃園市環保局、警察局、監理站定期會選擇區域進行聯合稽查攔檢，今年目前告發率為61.7％，裁罰金額來到301萬元，至於聲音照相科技執法則告發269輛，裁罰60萬。此外，市內現有11組聲音照相科技執法設備，環保局說，明年會再增建1組，達到1區1組的預定建置目標，盼能杜絕擾民的噪音車。

近期有八德區居民控訴，建德路、豐德路上已連續1周在晚間聽到噪音飆車族呼嘯而過，盼民代、市府著手改善，還給在地居民一個安寧的生活空間。對此八德警分局回應，今年截至26日，配合環保局攔檢取締噪音超標有119件，每月會配合環保局攔檢2次，地點包括建德、豐德路口、興仁夜市周遭、玉元宮、元聖宮及大勇國小等，而同仁在巡邏時發現疑似有改裝車輛的情形，進一步蒐證並通報監理站及環保局，這部分總計有1788件。

環保局統計今年環警監聯合稽查攔檢的成效，截至25日已執行157場次，共攔檢2236輛，其中告發1379輛，告發率為61.7％，裁罰金額301萬6200元。至於聲音照相科技執法已執行233場次，核判後共告發269輛，裁罰金額60萬8400元。環保局說，違規熱點多數為都會區，如桃園中路地區、八德擴大重畫區等，另還有重機車常出沒的大溪台七乙線，針對民眾陳情的違規熱點會加強取締。

環保局提及，聲音照相科技執法設備會不定期出沒於各區域，民眾若被聲音照相科技執法設備拍到超標，將挨罰1800至3600元不等罰鍰，不過聲音照相科技執法設備若遇雨天、地面潮濕等狀況則無法告發，現仍依環警監聯合稽查攔檢為主。目前市內有11組聲音照相科技執法設備，其中包括環保署移撥的2組，明年會再增建1組，讓總數達到12組，達成1區1組的預定建置目標，希望雙管齊下能改善噪音車深夜擾民的問題。