蔡英文總統昨宣布兵役延長回一年，更強調「只要台灣夠強就不會變戰場，青年就不會上戰場」，對此，國民黨立委賴士葆表示，「避戰比備戰更為重要」，只要發生戰爭，台灣可能變成廢墟，把台灣帶入戰爭的政府就是歷史的罪人與全民的公敵。

賴士葆批評，過去蔡政府大力宣傳台灣不會變成烏克蘭第二，行政院也多次強調台灣與烏克蘭不能相提並論，還說有人借機操作「今日烏克蘭、明日台灣」，然而世界各國都在憂心台灣會變成烏克蘭第二。昨天蔡英文的記者會更是直接的連結台灣與烏克蘭的現況，還要我們學習烏克蘭人民保護家園的決心。

賴士葆質疑，蔡英文舉烏克蘭抵抗俄軍3百多天為例來說明備戰的重要性，因此要延長役期為一年，但想到烏克蘭會振奮激勵台灣的人心嗎 ？相信民眾映入眼簾、浮上心頭的應該會是俄烏戰爭以來已經超過10幾萬烏克蘭人喪命、1千多萬烏克蘭人成為流離失所的戰爭難民戰爭，一幅又一幅戰火之下血腥兇殘、生靈塗炭的驚悚畫面，讓人沉重到難以言喻。

賴士葆批評，蔡英文還一廂情願、雲淡風輕地說「只要台灣夠強就不會變戰場，青年就不會上戰場」，賴認為，「避戰比備戰更為重要。」

賴士葆指出，抗中保台和非核家園是民進黨意識形態之下的產物，支持民進黨執政就變成空白授權綁架全民為錯誤的政策付上代價。因為仇中、抗中導致兩岸兵兇戰危，準備要面對軍事衝突，所以要增加兵源提升自衛能力，以時間換取國際社會的援助，所以役男要延長役期。只要發生戰爭，台灣可能變成廢墟，把台灣帶入戰爭的政府就是歷史的罪人與全民的公敵。