宋逸民所屬「藝起發光」教會黑幕連環爆，昔日教友王瑞玲、張維尼等人接連揭發內幕，導致爆出教友出走潮，風波似乎難以平息，對此，網紅T妹則是跳出來發聲：「不要再對教會做不必要的攻擊」。

T妹在臉書發文開頭強調：「今天你去教會是敬拜主的，不是敬拜人的！不要再對教會做不必要的攻擊」，接著表示任何宗教團體有不同形形色色的人，加上華人社會本就口無遮攔，去任何團體難免有不好經驗，去教會時應該多聽聖經話語，而不是耳聞周遭的人說什麼，就肆意批評宗教，接著強調：「你可以批評人但不應該批評宗教」，直指批評宗教的人根本好不到哪裡。

T妹表示每個宗教有自己的條文，如同基督徒不能信別的宗教，教徒要奉獻十分之一的收入，都是要讓人了解施比受更有福的道理，絕不會逼迫一定要奉獻，畢竟都是個人意願，不免感嘆：「連一個奉獻也要被批評感情勒索」，接著強調基督教幾乎不會斂財，或要求蓋高貴豪華的教會，如同自己的爺爺一樣，原先家境富裕有十幾個傭人，信主後便將一生奉獻給神，去世時遺產只剩幾個銅板。

T妹最後對酸民撂下狠話：「你們這些人對基督教根本不了解，只是帶著批評的嘴就自以為高尚！才是讓我覺得最噁心的地方，聖經的話語本來就不是每個人都能遵循，沒有人是聖人唯獨神才是！我們只要向主看齊」。