交通局預估連假第2天景點壅塞時段。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

交通局預估連假第2天景點壅塞時段。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

元旦連續假期共3天，高雄市交通局提醒跨年晚會包含夢時代、高雄流行音樂中心、義大等周邊跨年活動都有交通管制；並預測大型購物中心及熱門景點周邊車流量將會湧現車流量，高速公路周邊幹道預計於連假第1日總流量最高，流量約較一般假日增加10至15％。

高雄從跨年夜開始，就有時代大道舉辦的雙面舞台跨年晚會以及義大世界跨年煙火活動，周邊將進行交通管制，2023年1月1日晚間於高雄流行音樂中心也將舉辦高流迎新年幸福式演唱會，交通局建議民眾搭乘捷運或接駁車前往，以避免塞車、停車問題。

交通局表示，夢時代、時代大道預計在跨年晚會於當日下午5點及隔日1點湧現進場和散場人潮；義大世界預計於當日晚上7點及隔日2點出現進場和散場人潮：高流、駁二則是預計元旦演唱會當天晚上7點時及隔日2點出現進場和散場人潮。

此外，高雄市壽山動物園已經試營運，交通局預估元旦連假熱門遊園時段為上午10點至下午4時，園區停車空間有限，可先將車輛停放至捷運周邊停車場停放車輛，再轉乘捷運至橘線O2鹽埕埔站或輕軌C16文武聖殿站下車，轉搭「56號公車」至動物園。另外，例假日增闢美術館線、中央公園線及百貨公司線接駁車。

市區大型購物中心如夢時代、義大、巨蛋等及熱門景點如駁二周邊，預計於連假第前2天出現明顯人、車潮；駁二、西子灣、旗津則是每日下午4點到晚上9點；佛光山(佛陀紀念館)為每日10至11點及下午4點到6點為熱門旅遊時段。

而高速公路周邊幹道預計於連假第1日總流量最高，流量約較一般假日增加10至15％，車多時段東向往國道為每日10至12點及下午3至6點、西向往市區則是每日下午3至8點。

交通局提醒民眾連假期間出門旅遊、跨年建議避開易壅塞路段及區域，行駛途中收聽警察廣播電臺並歡迎利用「高雄市即時交通資訊網」掌握即時路況與公共運輸資訊。