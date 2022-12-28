大陸自明年1月8日起針對染疫者不再實行隔離措施，也取消入境後核酸檢測與隔離措施，行政院長今天上午臨時召開擴大防疫會議因應，拍板針對對岸入境旅客篩檢。衛福部部長薛瑞元表示，初步規劃考量對岸可能很難做採檢，將在機場進行唾液PCR，若有確診，會通訊聯絡，且會抽樣做基因定序，監測病毒株。

春節期間目前交通部初估每周約有3萬人次自中陸返台，由於大陸疫情嚴重，蘇揆今天拍板針對大陸入境旅客篩檢。

薛瑞元今天受訪表示，目前規劃在機場進行唾液PCR，留下唾液後以及聯絡方式即可，若有確診，後續會通知結果，並比照台灣確診者「5＋n」。他補充，不要求2天前的檢驗結果，是考量因為現在要在大陸境內做可能已經很困難了。

為何要針對對岸提出防疫措施？薛瑞元表示，因為看到全世界很多國家都有對應中國大陸的措施，考量大陸快速解封且邊境又不管制，對對岸疫情資訊目前不足夠，只能從各個徵象了解推測疫情很嚴重，「在這樣的情況下做事情的準備有其必要性。」

至於上路時間要比照日本12月30日起，還是要跟著大陸的1月8日上路時間？薛瑞元表示，要由指揮中心公布為主。實施的時間規模，可能類似春節專案方式，會以「專案」的方式實施一段時間就會結束。

薛瑞元並補充，會對大陸入境旅客的採檢做基因定序，但不會百分百，而是會以抽樣方式進行，以掌握最新病毒株的發展趨勢。