台中市昨天晚上發生一起母子雙亡車禍，一家三口過馬路時遭公車撞上，母親與1歲兒子死亡，僅父親倖存，除肇事者將面臨司法追究外，台中市交通局依規定處分豐原客運7萬5000元，並表示會納入台中市公車評鑑扣點，影響後續該公司虧損補貼額度。

交通局表示，初步調查昨晚豐原客運280路公車行經北區學士路與英才路口左轉時，疑因未注意到行人，造成2人不幸死亡、1人受傷情況，交通局除已要求豐原客運調閱相關影帶，配合警方釐清事故發生原因與責任，並持續關懷慰問傷者與家屬。

交通局指出，市區公車屬於大型車輛，首重駕駛員行車安全及教育訓練，為保障公車行駛安全，目前全市所有公車均已依規安裝行車視野輔助系統，以輔助駕駛員避免發生交通意外，但為更加保障公車及用路人安全，交通局已要求各客運業者研議進一步安裝「先進駕駛輔助系統ADAS」有效減少駕駛行為中的人為失誤，藉以確保行車安全。