高市經發局2020年推出振興購物嘉年華活動，只要購買滿500元，就可以持發票抽獎消費抵用券，於是賴姓男子與母親總共變造了2099張發票參加抽獎，獲得了經發局3萬元的抵用券；賴男似乎變造發票上癮，台灣菸酒公司2021年推出「買紅酒抽鑽石」活動時，又變造944張發票，並以家人的名義參加活動，共獲得4條2萬多元的鑽石項鍊。28日高雄地檢書依偽造文書等罪將賴男與母親起訴。

高雄市經發局2020年6月8月舉辦「2020高雄振興嘉年華抽獎活動」，只要購物滿500元就可持發票登錄網站抽獎，獎項為1萬元的消費抵用券抽獎。

活動一出後，賴男與母親用自己與其他家人的帳號登錄經發局網站參加抽獎，等到中獎發票號碼公布後，2人再到連鎖的超市索取相同號碼的發票，利用剪貼的方式變造發票，總共變造了2099張發發票。而其中1萬元的抵用券由賴母親自領取，其他2萬元的抵用券，則交由不知情的親友代為領取。

除了高雄經發局外，台酒也遭到同樣手法受騙，台酒舉辦「玉泉葡萄酒周周送鑽石」的活動，只要購買全系列任一葡萄酒，憑購買發票至活動網站登錄，就可以抽0.20克拉的鑽石吊墜項鍊。

賴男利用相同手法變造發票，總共登錄了944張發票，並抽到4條價值2萬4600元，直到台酒委由的東森公司發現賴男所寄回的發票有變造痕跡，事情才被揭露，並要求賴男歸還鑽石項鍊。

高雄地檢署接獲高市經發局和東森公司報案後，起手調查賴男與賴母的罪刑，賴母雖承認自己有將鑽石項鍊寄回給東森公司，但並不知情裡面所裝的是鑽石項鍊；而經發局發票一事也賴母坦承犯行，賴母也表示賴男的確有變造發票，但賴男則否認犯行。

高雄地檢署依據網站的註冊資料、手機號碼確認都為賴男所辦，而賴母雖否認知情鑽石項鍊一事，但從寄回的包裹上發現，賴母有註明為「活動贈品」，證明賴母其實知情台酒遭詐且內容物為鑽石項鍊。高雄地檢署依偽造文書、詐欺取財等罪，將賴姓母子起訴。