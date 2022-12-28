台中市市長盧秀燕（中）前往慰問李姓死者家屬。（圖／本報系照片）

台中市市長盧秀燕（左二）前往慰問李姓死者家屬。（圖／本報系照片）

過馬路遭公車撞...女兒外孫雙亡老父哭喊「該怎麼辦」 盧秀燕揪心全程緊擁：我在這 @ChinaTimes ​

台中一輛公車昨（27）日深夜左轉未減速，將正在過斑馬線的母子撞死，一家三口僅剩受輕傷的伊拉克籍丈夫季男逃生。死者李女的父親一夕間痛失愛女及外孫，在醫院痛哭失聲，不斷大喊著「我該怎麼辦？」「市長要幫我討公道！」李女丈夫也在一旁抱頭啜泣。台中市市長盧秀燕聞訊立即前來探視，不僅將家屬緊緊擁在懷中，更不斷安慰著李父，強調她明白家屬的心情，所以她本人馬上就來了，「我在這邊」。

得知女兒與外孫的噩耗，李父在醫院地下室泣不成聲，表示前一晚他還有和女兒通電話，不料就這麼天人永隔了。李父表示，女兒從小就很優秀，醫藥學院畢業後碩士更以第一名畢業，女婿與孫子也都很優秀，沒想到一個這麼好的三口之家，竟會走個斑馬線就被公車撞，他不懂公車為什麼要開得那麼快？也不知道往後的日子該怎麼過下去？

李父哭喊，過世的女兒是家中的老么，母親跟姐姐都已不在，上面還有一個重度殘障的哥哥；女兒自幼就不負眾望，成為學業成績優秀的高材生，這麼好的孩子居然就這麼被公車無情撞死，且與外孫母子雙亡。他悲痛問「妳說我甘願嗎市長？」並懇請盧秀燕市長為他討公道。

台中市長盧秀燕得知消息，立刻率領台中市衛生局局長曾梓展等人，直奔醫院探視李女家屬。盧趕赴醫院後，第一時間就將李父摟在懷中，安靜傾聽李父的心聲，過程中不斷點頭表示對李父情緒的感同身受；隨著李父說到悲痛處情緒愈來愈激動，盧市長更直接將李父緊緊擁在懷中，溫柔喊話：「所以我在這邊，我馬上就來了，我本人來。」最後盧市長與李父、李女丈夫三人緊抱一起，現場氣氛令人心疼又鼻酸。

公車飛撞母子雙亡 父痛哭喊「我該怎麼辦？」盧秀燕探視全程緊擁

台中市市長盧秀燕（左）前往慰問李姓死者父親，將李父擁入懷中表達安慰之情。（圖／本報系影音截圖）

台中市市長盧秀燕（左）前往慰問李姓死者父親，將李父擁入懷中表達安慰之情。（圖／本報系影音截圖）