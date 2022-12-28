今年總稅收超過預算數（超徵稅收）估計可達4500億元，昨有多名民進黨立委提議應發現金等「還稅於民」；國民黨立法院黨團總召曾銘宗今表示，錢應該花在刀口上；看到防疫紓困8400億錢都亂花，沒有花在刀口上，浪費人民納稅錢；國民黨立委洪孟楷也說，這是非常奇怪的狀況，民進黨一方面說還稅於民不可行，卻又不否認N倍券的發放。

曾銘宗表示，國民黨團建議青年朋友平均月薪低於3萬元發給他，如果是中低收入戶每個家庭發給他們10萬元，把超收的稅收發給民眾；洪孟楷則表示，這是非常奇怪的狀況，一方面說還稅於民不可行，卻又不否認N倍券的發放，到底是誰主持？誰要求去開N倍券的會，應該要適時給予民眾補貼，這些都是人民納稅錢。

洪孟楷說，這些本來就是人民的錢，可以不用一視同仁、齊頭式的發放，可依繳納不同的稅收來發還，沒納稅的不要還也可以考量，重點是要公平，民進黨政府不要慢半拍，2022年萬物皆漲，民進黨政府還要離人民距離這麼遙遠嗎？