隨著疫情趨緩，警方預計元旦連假前往屏東旅遊車潮將大幅增加，為疏解各地旅客大量湧入恐造成交通壅塞，屏東警方於轄區易壅塞路段及旅遊熱點，已完善規畫各種交通疏導管制措施，全力做好各項疏處及為民服務工作，以提供民眾優質之交通服務。

警方針對屏縣易壅塞路段及旅遊熱點實施交管，包括台1線水底寮路段將啟動智慧交控系統監控車流、智慧調整號誌，編排各重要路口交通疏導崗實施號誌長綠措施，並視車流量機動實施台1線436.5至445.5公里路段調撥車道及台1線與永翔路口分流交通疏導措施；另編排警力加強取締汽車違規行駛機慢車道，以降低交通事故發生。

台26線墾丁大街則會視車流及人潮狀況，封閉墾丁大街改為行人徒步區，車輛一律行駛大灣路，避免遊客穿越馬路影響車流行進，以疏解龐大人潮及車潮。

東港華僑市場警方除會引導車流至周邊停車場外，亦將朝隆路分隔島缺口以交通錐封閉，禁止車輛迴轉影響車流順暢，另加強取締路邊違規停車，避免違停車輛造成車流回堵。

目前正值四重溪溫泉季，警方建議民眾搭乘台鐵至枋寮火車站，轉乘接駁車至四重溪溫泉公園，開車民眾可將車輛停放於溫泉季停車場或配合現場交管人員引導至臨時活動停車區。

每年眾所期待的龍磐公園迎曙光活動，為避免車潮堵塞交通，元旦0時至8時，台26線鵝鑾鼻至風吹砂滿州界碑間，禁止車輛通行，鵝鑾鼻公園、滿州界碑停車場可搭乘免費接駁車。

屏東縣政府警察局呼籲民眾，行車前應注意車輛檢查且勿疲勞駕駛，以降低意外發生，並隨時監看沿路CMS電子看板，以掌握最新路況和替代道路疏導等資訊，更歡迎民眾下載「屏東GO好玩」APP，提前觀察屏東道路即時影像，掌握路況、開心出遊。