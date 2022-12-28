氣候變遷因應法草案目前正在立法院討論中，其中將授權環保署收取「碳費」，外界關切徵收對象、費率、優惠費率等。（報系資料照）

氣候變遷因應法草案目前正在立法院討論中，其中將授權環保署收取「碳費」，外界關切徵收對象、費率、優惠費率等，環保署官員表示，希望氣候變遷因應法本會期三讀通過，並將在明年啟動討論。

環保署署長張子敬今天參與「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」時表示，碳費不希望只是「財政手段」，如果只是收了碳費那可能會轉嫁由消費者負擔，期待是「經濟手段」，因此提出差異優惠費率鼓勵業者減碳。

環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀說，最新提出的2030年NDC（國家自主減量目標）透過12項關鍵戰略，提升至23％至25％，明年則會召開公聽會等訂出2030年的階段性管制目標，並將納入「綠色金融3.0」及「碳費徵收」的影響，可望還有空間。

蔡玲儀提及，希望氣候變遷因應法在本會期三讀通過，並將在明年討論碳費徵收對象，目前擬先大後小的收費，但是否也要納入間接排放大戶等，自主減碳優惠費率則會與一般徵收的費率有所差異，並可能會針對不同產業有不同規範，預估會在明年啟動討論。

至於外界提及碳費先行、碳稅跟上，蔡玲儀說，碳費可以分徵收對象，且能專款專用，業者的接受度較高，如果徵收碳稅的話，那可能能源相關消費可能就會被徵收，且碳稅為「統收統支」的至國庫內，至於部分國家的採取的「碳稅」，部分仍為指定用途，與我國碳費類似，目前仍希望以碳費先行。