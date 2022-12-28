法務部行政執行署新北分署日前辦理「強力執行滯欠酒(毒)駕罰鍰案件專案」時，發現1名李姓義務人（28歲）的車輛停放在路邊停車格，書記官當場查封並拖回保管，沒想到李男隔天致電書記官，竟只表示想要取回個人證件，對於要如何處理欠繳罰鍰、取回車輛完全不予理會。

據了解，居住新北蘆洲的李男，在2020年8月初某日深夜11時許，吸食毒品後駕駛車輛，行經北市忠孝東路3段一帶遭警方查獲，被裁罰新台幣12萬元罰鍰，後來又分別因闖紅燈、違規停車遭裁罰2700元及900元，此外李男還有450元機車燃料費未繳以及逾期罰款300，共12萬4000餘元被陸續移送新北分署執行。

新北分署扣押李男存款不著，3度到租處現場執行也沒遇到李男，留下通知書後，對方也未出面處理。新北分署在本月21日接獲交通局通報，得知李男車輛停放在中和的路邊停車格，執行人員即刻前往查封，並拖回保管。

隔日書記官接獲李男電話，他表示想回車上取回個人證件，但書記官多次詢問對方要如何處理滯納罰鍰並取回車輛，但李男竟完全不予理會便匆匆掛上電話。新北分署表示，若李男再不出面，將拍賣該部車輛抵償相關罰鍰及欠費。