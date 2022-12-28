花蓮縣明年公告土地現值經評定完成，全縣平均小幅調漲0.53％，位在花蓮市中山路、中正路交叉口的「摩瑪運動流行鞋店」仍蟬聯「地王」，每坪約138萬6000元，比去年每坪小漲500元；受疫情、通貨膨脹、打房等因素影響，全縣不動產交易量減少近1成。

縣府地政處表示，地價調查作業自去年9月2日至今年9月1日，全縣不動產交易買賣登記件數共5389件，比去年減少558件，減幅9.38％，原因是新冠疫情、通貨膨脹及打房等影響交易量，交易量略減。

地政處表示，2023年公告現值針對花蓮縣內重大公共建設工程地區做檢討並適度調整，例如，交通部鐵道局正辦理花東地區鐵路雙軌電氣化計畫，以及公路總局辦理台9線花蓮縣南區道路拓寬工程等，用地適當調整其公告土地現值，地價微幅上漲，其餘行政區多為持平或微幅調整。

縣府地政處長吳泰焜表示，公告現值經花蓮縣地價及標準地價評議委員會評定完成，兼顧民眾生計和市場行情；這次調幅仍是宜花東地區最低，和全台調幅最高的新北市，相差13倍。

位於花蓮市鬧區的「摩瑪運動流行鞋店」仍穩居地王寶座，公告土地現值每平方公尺41萬9210元，換算約每坪138萬6000元。

地政處表示，公告土地現值為土地增值稅課稅基礎，無交易時不會因現值變動而影響民眾稅賦負擔，適度提升有利於反映市場行情。新版公告土地現值1月1日公告，可上網到花蓮縣全球資訊服務網查詢。