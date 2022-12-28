國內持續升息，房貸利率直逼2％大關，北北桃合計就有8,483間房子屋主跟民間借貸設定抵押權，不少是屬於新成屋建商公司貸，這些有私人設定的房屋面對升息挑戰，資金壓力可能成為房市反轉下、降價急售的先頭部隊，更有流入法拍市場的可能。

根據元宏不動產加值服務平台調查顯示，北台灣桃園區有958間房屋進行私人設定為最多，中壢區628間居次，淡水區406間居第三，此外台北市中山區、新北市新莊區也都有超過300間。

元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立表示，利率「升升不息」導致房貸支出增加，有資金壓力、不動產進行民間借貸設定的屋主，往往資金需求較為緊迫，而民間私設人定借貸利率高，一旦出現升息，更是難以承受之重，很可能會變成壓垮駱駝的最後一根稻草。

周昆立指出，目前北北桃有近4,000個社區、8,000多間房子有私人設定，雖然占整體住宅存量比重不高，但這些有私人設定的屋主，只要資金出現缺口、降價急售，恐或多或少對該社區房價產生一定程度的衝擊。

觀察這些有私人設定的社區可發現，有不少是剛交屋的新社區近年房價暴漲，建商為吸引自備款不足的購屋人，發展出多樣「公司貸」所致原本購屋者只能負擔7～8成房貸，卻因建商:打出只要5％、10％的自備款就能買屋，中間的差額就在交屋後，建商以公司貸的名義補足，導致民眾扛了更多的負債。

周昆立表示，公司貸還款期限短，往往只有2～3年，利率也可能比銀行房貸高，這類高財務槓桿操作的「公司貸」社區，未來一旦購屋者因為升息或是工作不穩而無力負擔時，出現賣壓的機會也會相對更高。