總統蔡英文昨（27）日拍板義務役延長至1年，未來將區分各部隊明確分工，義務役會以「守備部隊」為主，負責國土的守備、設施防護及民防等任務。不過，贊成兵役延長的陸軍退將、前戰爭學院戰略教官栗正傑認為，國防部並未解釋清楚何為「守備部隊」，導致許多人認為義務役是在第2線作戰，但其實義務役弟兄負責國土守衛，其實是要衝上第一線跟敵軍拚刺刀的！

栗正傑今日在網路節目《新聞不芹菜》接受專訪時表示，軍事對於避戰來說僅是其中一小部分，其他還有政治、外交、經濟，甚至是認知作戰等手段，孫子兵法也說「上兵伐謀、其次伐交、其次伐兵、其下攻城」；他提到，以軍事手段避戰，雖然是不得已的方法，但訓練役期提升到1年一定會有相關效果，役男接受較確實的訓練，退伍後若真的有一天要後備動員，他們就可以較快恢復戰力。

不過栗正傑指出，依昨日記者會中公布內容，義務役未來擔任守備部隊，負責國土守備、設施防護及民防等任務，大家以為這意思是在城市裡守，是在第二線，但其實卻剛好相反，守備部隊事實上會在第一線海灘上。

「聽說國防部還跟國安高層有過激烈爭執！」栗正傑解釋，蔡英文說傳統刺槍術訓練會進階調整為近戰格鬥，但不論是刺槍術或是近戰格鬥，都可以用戰技稱之，在戰技之上的是戰術，再之上的是戰略，而以我方守備立場來說，為避免敵軍火力比我強大，被掌握絕對制空權及火力優勢，我方才會希望與敵人近戰格鬥，雙方犬牙交錯，讓敵人的優勢火力因擔心會誤傷到敵軍自己人而無法發揮，「訓練這種戰技，目的是為了這種戰術，就是我們要在海灘上，趁敵人一腳在水、一腳在陸，在敵人最脆弱的時候，讓義務役弟兄衝到海灘第一線，跟敵人拚刺刀」。

主持人黃光芹聽完後驚呼「但說了不是更嚇人嗎？原來不是在城鎮，要推到第一線去，不是反彈更激烈了嗎？」栗正傑則坦言，國防部應該把狀況解釋清楚，避免讓各界有所誤解，「要拚刺刀喔，在這狀況下，家長還願不願意贊成延長兵役！」