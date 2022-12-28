全家「福兔好運福袋」包含澎湃零食、飲料並附有抽獎券，有機會獨得300萬現金。（石智中攝）

春節氛圍漸濃，全家看好民眾喜歡在新年試手氣，明年1月1日起開賣「2023年福兔好運福袋」，頭獎大手筆祭出實領300萬現金，稅金全由業者埋單，年終獎金有望翻倍賺；貳獎則是價值破150萬的A180 AMG LINE賓士車2台，另有20萬旅遊金、長榮航空機票等，預估創造2億元業績。

全家早在2015年就開始販售春節福袋，年年被搶光，今年加量至95萬份，其中「福兔好運福袋」打開除了有澎湃零食和飲料，也附上一張抽獎券，頭獎主打業界首見的實領300萬現金，替預備春節買房的民眾備好頭期款，其他獎項包含價值破150萬的A180 AMG LINE賓士車、東南旅遊金20萬、全盈＋PAY儲值金10萬等；不想出門的民眾也可在明年1月6日至1月12日使用foodpanda買福袋，輸入「全兔似錦」優惠碼，可享滿329元折66元優惠，等同83折。

全家肖像福袋也包含兔巴哥、崔弟款伸縮收納籃以及馬來貘款折疊推車，售價分別為699、999元，懶得出門的民眾也可透過外送平台購買。（石智中攝）

全家肖像福袋主打可愛兼具實用性，以人氣IP美樂蒂、布丁狗、馬來貘圖樣設計摺疊收納凳，售價399元，內含零食飲料和專屬抽獎券。（石智中攝）

順應兔年，全家也攜手知名IP美樂蒂、兔巴哥等擔綱福袋吉祥物，共6款可愛肖像福袋，售價399至999不等，明年1月11日起開始販售，包含摺疊收納箱款6萬份、伸縮收納籃款4萬份、摺疊推車款1萬份，除了實用周邊外，隨袋贈的抽獎券再加碼抽特獎現金100萬。3C、公仔迷也有專屬福袋可選，全家攜PQI、Miravivi與野獸國推3款品牌聯名福袋，內含造型行動電源、授權公仔、藍牙喇叭等好禮。

全家Let’s Café、私品茶同步換上春節限定新杯款，以兔年搭配財神營造喜氣氛圍。（全家提供）

全家攜手國插Cherng推馬來貘2款「one貘好運卡」，每張售價200元，內含200元商品禮物卡與最高200元加碼購物金。（全家提供）

全家Let’s Café與私品茶也迎合春節換新杯裝，結合兔年與財神圖案，象徵新年財運如兔子般「躍」來；另有馬來貘聯名「one貘好運卡」2款，內含200元商品禮物卡與最高200元加碼購物金，百分之百中獎，送禮自用都適宜，喜氣卡面設計為新一年招來好運。