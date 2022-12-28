台積電位在亞利桑那州鳳凰城的新廠本月已經正式移機，公司更證實將追加1座3奈米晶圓廠，投資金額從120億美元加碼到400億美元（折合新台幣約1.2兆）。日經亞洲(Nikkei Asia) 撰文指出，美國重建半導體的政策正在發酵，台積電設廠帶動當地房市熱絡、就業機會增加，這座沙漠城市有望實現長期以來想成為「矽谷」的雄心壯志。

報導提到，亞利桑那州鳳凰城房市轉趨火熱，資深房地產經紀人的Yalin Chen Dorman說，自從台積電2020年中宣布設廠之後，馬上接到很多客戶的詢問電話，他透露去年的待出售房屋約有70%都賣出，其中70%賣給押注該市半導體繁榮的投資人。

值得關注的是，台積電設廠過去曾在台灣、日本帶來房地產需求激增的效應，美國如今也出現同樣的現象，代表美國重建半導體的政策正在發酵。

而亞利桑那州房地產業正在蓬勃發展，因為台積電從台灣派遣到美國約600名工程師，會在鳳凰城工作至少三年到 2025 年，他們陸續進駐漸漸形成「台積村」，該處是還在興建階段的小社區。

此外，台積電進駐亞利桑那州後，相關供應商包括氫氟酸供應商 Sunlit Chemical、電子級異丙醇製造商LCY Chemical等也紛紛進駐。

但報導也提到台積電赴美設廠的挑戰，台積電1980也曾試圖在美國設廠，但夢想並未實現，創辦人張忠謀強調從成本、文化衝擊、聘僱難度來說都是考驗，甚至以「夢魘」形容當年的情況。

一名台積電員工直言，對我們來說，亞利桑那州新廠能否成功是未知數，正如創辦人張忠謀所說，眼前還有很多艱辛的工作。

台積電此前曾表示，該公司在亞利桑那州設廠計畫將直接創造至少4500個工作機會，其供應鏈將帶來1萬個就業機會。