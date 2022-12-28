桃園市政府今發布第二波人事任命案，原本唯一代理的觀光旅遊局長，將由前雲林縣新聞處長、前立委張嘉郡丈夫周柏吟接任，民政局副局長則由現任新北市林口區長藍品畯接任、環保局副局長則由高雄市青年局副局長顏己喨接任。

前雲林縣新聞處長、前立委張嘉郡丈夫周柏吟接任桃園市觀旅局長。(周柏吟提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府新聞處長羅楚東表示，周柏吟是北京清華大學國際關係系，在北京清華中美關係研究中心擔任助理研究員，曾擔任過雲林縣政府新聞處長，除了長期投入公共事務之外，近年在民間也與許多行銷團隊合作，協助推出許多深具特色的地方觀光行程，活動與行銷能力俱佳。

藍品畯出身警界、公部門歷練完整，曾在中壢與平鎮擔任派出所所長，與桃園淵源非常深；在新北市政府民政局擔任科長與專門委員期間，結合民間企業辦理新北市宗教文創展覽，讓宗教融入時尚現代感；近年轉任新北市林口區長後表現卓越，更榮獲新北市政府107年模範公務人員殊榮。

顏己喨曾任升格前的桃園縣政府環境保護局科長，在環保局服務超過十年，對桃園的環保業務非常熟悉，後來也到中央環保署任職，再到新北市農業局擔任副局長。顏己喨目前是高雄市青年局副局長，積極協助青創團隊開創更多未來性，也透過行銷提升青創團隊的能見度，深獲外界肯定。

羅楚東指出，張善政對即將加入市府團隊的三名夥伴有高度期待，也對他們有十足的信心，期勉每一位加入市府團隊的成員，都要秉持「專業」、「熱忱」、「效率」、「操守」與「合作型領導風範」的原則，將一天當三天用，全力讓桃園市更好的發展。