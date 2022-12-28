教育部今(28)日公布111學年大專校院新生註冊率，高達19校註冊率未達6成。前實踐大學校長陳振貴直言，受到少子化海嘯衝擊的學校，以私立校院為第一線，而註冊率低於60％的警戒缐，其實就是低於「淹水缐」，已經滅頂。

陳振貴表示，少子化海嘯在8月大學聯合分發時，一度引發大震撼，錄取率低的校數大幅增加。

陳振貴提到，為避免被扣減獎補助款、甚至列入預警名單，各校紛紛採取因應措施，在9月申請寄存，但是一般寄存名額相對保守，怕影響收入，不願大量寄存，因此今日教育部公布111學年度新生註冊率，就露出端倪，有19校註冊率低於60％的警戒缐，其中還包括1所國立的台東專科學校。此外，還有很多註冊率都低空略過，在6到7成之間。

陳振貴指出，整體而言，受到少子化海嘯衝擊的學校，以私立校院為第一缐，另外也和學生選擇學校的因素有關，即學費考量，公立一定比私立便宜；再來就是地點，交通方便性大多作為入學優先考量；還有學校資源多寡，公立資源比私立多；最後包含校名等特色，也都成為學生報讀的考量原因之一。

陳振貴認為，111學年度公立校院當中，除了台東專科學校外，澎湖科大也不甚理想，應於地點偏遠與學校經營成效有關。

陳振貴提到，即使大部分學校已經有寄存名額，註冊率達90％以上的私校比去年減少，而且老牌私校，像優久聯盟學校有㡬校也未達80％，其中文化大學文化只有58.59％，大葉大學58.07％，長榮大學53.35％，真理大學只有46.27％，明道大學39.47％，這可能和地點、招生名額及校務治理好壞多種因素有關。

陳振貴說，私立技專校院除了朝陽、明志、長庚、致理科大外，一般註冊率比普通大學低，可見一般學生仍以普通大學為優先考量。而私立醫學大學一枝獨秀，註冊率都在90％以上。