日經新聞報導，繼台灣和日本之後，台積電設廠帶動當地房市與就業的效應正在美國亞利桑那州重現。

報導指出，在台積電將建造先進晶圓廠的亞利桑那州鳳凰城北方，其供應商正陸續進駐，當地房市熱度明顯升溫，就業機會也顯著增加，鳳凰城打造「沙漠矽谷」的雄心壯志可望實現。

據報導，台積電的化學原料供應商僑力化工（Sunlit Chemical）、李長榮化學工業等合作廠商已經進駐。美商半導體材料及特殊化學品巨頭英特格（Entegris）執行長Bertrand Lcy表示他正在考慮提高在美國與亞洲的產能，「這不是兩選一，而是必須同時擴大在兩地的產能」。

當地房地產仲介Yalin Chen Dorman表示，台積電在2020年中宣布要在當地設廠之後，馬上就有很多客戶來詢問，最先是住在加州的亞裔族群，後來是來自全美的客戶。他並表示手中去年待售的房屋現在已經賣掉7成，其中七成買家相中的就是當地半導體的榮景。

台積電在12月6日為亞利桑那州工廠舉辦移機典禮，美國總統拜登公司、台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音、蘋果執行長庫克、輝達執行長黃仁勳等政商要人都親自出席了這場盛會。

台積電在亞利桑那州的廠區佔地約445公頃，兩期工程總投資額達到400億美元，是美國史上規模最大的外國直接投資案之一。該廠區第一期工程預計在2024年量產4奈米製程晶片，第二期工程預計在2026年投產3奈米晶片。

此前台積電表示，該公司在亞利桑那州設廠計畫將直接創造至少4500個工作機會，而其供應鏈將帶來1萬個就業機會。大鳳凰城經濟委員會主席Chris Camacho曾表示，亞利桑那州有10萬個和半導體相關的工作，且數量還在增加，台積電帶動了鳳凰城北方的發展。