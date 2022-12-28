中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員峮峮（吳函峮），因擁有甜美臉蛋與鄰家女孩的氣質，加上凹凸有致的火辣身材，讓她深受粉絲的愛戴，2年前更憑藉著「炸裂陳子豪」的影片而紅到日本，還2度登上日雜《週刊YOUNG JUMP》封面，使粉絲遍及台灣與日本，IG吸引超過90萬人追蹤。而YouTuber頻道擁有超過340萬粉絲訂閱的「鋼琴女神」小P（Pan Piano），27日晚間也悄悄的更新模仿峮峮應援的影片，成功引起網友的熱烈討論。

性感的小P過去因經常Cosplay各種動漫中的人物，並用鋼琴彈奏經典名曲，而獲得大批網友的關注，日前更在聖誕節平安夜裡化身成可愛的聖誕女郎，大方展現白皙的肌膚與火辣的身材曲線，接著坐在鋼琴前優雅演奏坂本龍一的《Merry Christmas Mr.Lawrence》，令網友看得臉紅心跳，使影片在短短3天內吸引超過25萬人次點閱觀看。

但沒想到昨日晚間小P又再度更新影片，這次她模仿的不是虛擬人物，而是模仿以「炸裂陳子豪」紅到日本的峮峮。只見小P穿著白色的緊身短版上衣搭配白色百褶裙，一邊坐在鋼琴前演奏，一邊跟著音樂扭腰擺臀，纖細的小蠻腰以及性感的蜜大腿因此嶄露無遺，豐滿的上圍也跟著音樂不斷晃動，令網友看了直呼「雖然我不認識陳子豪，但是我很感謝他」、「身為兄弟球迷，我很開心，感謝演奏」、「世界的峮峮；世界的子豪；世界的應援」、「真不容易啊！自彈還要自舞！ 辛苦了！加上拍攝剪輯恐怕花費不少心力！ 為妳的努力喝采！」甚至還有網友表示「可以請老師去洲際彈嗎？我們票一定買爆」，再度成功引發話題。