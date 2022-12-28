好市多自有品牌衛生紙日前線上推出「3串折扣90元」優惠，平均一串379元，引起搶購；活動已結束。一名網友自曝糗事，她以為下單6串，沒想到來的時候是6箱」。PO文更釣出超大咖苦主，胖手指按成20箱，還得花5000元租倉庫暫放！

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，因衛生紙折扣後的價格真的滿便宜，所以她上官網下訂，本來要買6串，怎知按成6箱，當宅配送貨到府時，她一度傻眼，「我有買那麼多嗎」。

文章曝光後，網友感到疑惑，「6串要6000多欸，妳不會覺得金額很奇怪嗎」、「刷卡不用確認金額真好」。原PO回覆，她確實遲疑了一下，但沒有特別計算，一心只覺得379元很便宜，然後就+6了。

還有更大咖的苦主留言，她一次誤下單20箱，家裡根本沒地方放，還得再租一個月租5000元的倉庫擺衛生紙，只能自嘲「都不用擔心衛生紙漲價」。