中國大陸自2023年1月8日起鬆綁邊境措施。

中國大陸月初放寬清零政策後，當地新冠感染人數激增，當局昨（27）日更宣布2023年1月8日起鬆綁邊境管制，入境旅客僅須出示48小時內病毒陰性證明，不須隔離，並且有序恢復公民出境旅遊，當局也將重新簽發護照，美聯社評論，1月農曆年假期間可能會有數百萬大陸民眾出境。大陸解封後，日本隨即宣布收緊對陸客的入境措施，美國也擬跟進，以下整理截自28日下午2時各國的相關限制措施。

■日本

自12月30日0時起，所有來自中國大陸的旅客入境時必須進行新冠病毒檢測，過去7天到過大陸的旅客也涵蓋在內。檢測結果為陽性者必須入住設施隔離7天，無症狀者隔離5天。所有陽性患者必須進行病毒基因定序，以掌握變異株情形。

另外，來自中國大陸、香港、澳門的直達班機僅限起降東京成田、羽田、關西、中部等4座機場，航空公司也不能增加班次。針對日本新規，香港政府28日表示已要求撤銷限制，新規實施後，香港航空公司的航班仍能從日本各地機場載客返港。

■南韓

南韓疾病管理廳21日指出，16日起已將中國大陸列入「檢疫查驗重點國家」名單，這份名單並非限制入境，而是在仁川國際機場檢疫階段，對感染風險較高、需要集中管理的對象加強新冠篩檢措施。一般來說，入境時體溫超過攝氏37.5度者就會被歸類為有症狀者，重點檢疫對象的標準則是降至攝氏37.3度，因此來自大陸的旅客體溫若超過37.3度，本人及同行人員都必須接受PCR核酸檢測。

■印度

印度政府24日宣布，來自中國大陸、日本、南韓、香港、泰國等5地的旅客，落地時必須進行PCR核酸檢測才能入境，出現症狀或檢測結果呈現陽性者必須隔離。

■菲律賓

菲律賓目前尚未對來自大陸的旅客收緊入境措施，不過菲律賓交通部長包蒂斯塔（Jaime Bautista）28日表示，菲律賓在迎接陸客到來時應該「非常謹慎」，他說菲律賓有可能對來自大陸的旅客實施病毒檢測，但不會完全禁止陸客入境。

■美國

美國也尚未對陸客升級防疫措施，不過外媒28日引述美國官員指出，美國正在考慮跟進、採取類似日本的措施，對來自大陸的旅客實施新的防疫預防措施。

■義大利

據義大利外交暨國際合作部網站「Viaggiare Sicuri」公告，「有鑑於大量新冠感染病例對中國醫療系統帶來壓力」，義北金融中心米蘭所屬的倫巴底大區（Lombardy）政府已要求米蘭馬爾片薩機場（Milan Malpensa Airport），即日起對所有來自大陸的旅客進行核酸檢測，檢測措施將持續至2023年1月30日。