今年稅收表現亮眼，實徵數估計超過預算數4500億元，原本是在野黨呼籲政府「還稅於民」，民進黨立委也支持相關政策，有喊出發1萬元現金、發N倍券的形式。民進黨立委鍾佳濱今發表三大建議，認為錢應用在「照顧農民」、「小店紓困」與「青年學貸減免」，希望政府從「所得重分配」的角度切入，讓資源做更好的利用。

鍾佳濱表示，「預料之外的4500億稅收，應該優先減輕辛苦民眾的負擔」，因此他提出三大建議，第一為「照顧農民」，800億用於擴增農退基金規模，目前農民退休儲金的規模只有73億，政府應該拿出4500億中的一部份，來支援農退基金，當農民退休的靠山。另外，目前儲金是農民跟政府各出一半，存到農民的戶頭；他認為提撥的額度應該提高、每個月可以多存一些，而且政府要出比較多（六成），農民出四成即可。現在每個月存越多，將來退休時也領越多。

第二是「小店家紓困」，全面減免營業稅；去年政府發放紓困金4萬元，給受疫情影響的小店家；由於許多基層頭家不淸楚如何申請，結果全國超過40萬受影響的小店家，最後只有不到3成有領到。

行政院長蘇貞昌日前宣布延長小店家營業稅調降的期限，但是仍要民眾主動反應，國稅局才會協助查定；但基於他去年協助小店家申請紓困的經驗，知道小店家其實沒那麼多時間，也沒有充足資訊來反應。因此他主張「直接全面減免受影響小店家的營業稅」，而且由財政部主動辦理，省去頭家申請的麻煩。

第三為「體恤青年」，學貸全面減免；青年學生申請學貸，畢業出社會後一年開始還款。疫情這幾年，社會新鮮人工作不好找，基層新進員工薪情不振，房租等生活費上漲，因此他主張學貸全面減免，減輕社會青年學貸負擔。

鍾佳濱最後表示，政府徵收的每一分稅，都是全民辛辛苦苦賺來的錢，因此更應該從所得重分配的角度切入，讓資源做更好的利用，協助需要的人。