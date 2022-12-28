宏碁旗下子公司海柏特（6884）11 月營收達約新台幣9160萬元，月增44%、年增14.5%，創下單月新高，累計前11個月營收達新台幣6.82億元，年增32.9%。公司持續拓增國際品牌廠服務授權數量。

海柏特為3C品牌提供專業的售後及維運維修服務，並在亞太地區多個國家成立據點。海柏特宣布正式成為PlayStation在菲律賓的授權服務中心，服務從北到南的多個大城市，包含馬尼拉、宿霧、達沃以及黎牙實比市等，透過整合原廠的料件、雙方技術與資源，為當地消費者提供PlayStation遊戲機等系列產品保固內外的售後服務。除了PlayStation外，其他國際品牌大廠的服務授權數量仍持續增加中。

今年海柏特營收年增率逾3成，主要是公司提供多國專業的售後維運檢測維修服務，也因應全球英語系客戶服務需求，以菲律賓為據點，提供支援國際客服的跨境商業流程外包服務，在各項業務拓展下，營收創佳績。