高雄經發局致力扶植新創，成立DAKUO數位內容創意中心、以及KO-IN智高點兩大新創基地，並委由專業團隊，提供在地企業與進駐新創輔導及募資，今111年截至目前最新統計，兩處基地共促成包括寶可齡奈米生技、恆生能源、智匯融通等15個合作、投資及融資案，累計促成商機達1.14億元，創下歷年新高，落實以大帶小，推動在地企業轉型升級政策目標。

高雄經發局長廖泰翔28日表示，高市府自102年起陸續成立DAKUO、KO-IN基地，吸引近百家新創團隊落地，其中，已有3家IPO掛牌興櫃，更進軍Steam、Nintendo Switch等國際平台，創造多項標竿合作案例，迄今累計促成投資額已超過6.5億元。

他強調，高市府積極推動半導體及5G AIoT雙主軸發展，藉由攜手國內外大廠與國營事業以大帶小，帶領在地企業與新創數位轉型，一起出海打國際盃。

今年成功打入印度市場的國產沖牙機龍頭寶可齡董事長李健齊，特別感謝KO-IN基地及委辦團隊安永企業管理諮詢服務公司的輔導，不僅協助規劃募資計畫，更幫忙在說明會，簡報公司營運規劃及資金需求，成功爭取怡業、邑昇實業等企業應募認購，日前均已完成投資認股繳款，共計募得超過927萬元，為拓展全球市場版圖備好穩健後盾。

安永企業管理諮詢服務公司南區新創負責人李芳文指出，今年兩基地已參與或舉辦MEET大南方、MEET TAIPEI、邁向資本市場商務媒合、ESG新創投資暨媒合會等4場大型商洽媒合活動，並辦理多場創業系列講座及商務交流活動，同時積極輔導訪視進駐基地和其他在地企業，協助規劃募資計畫及媒合商機，成功創造歷年新高的1.14億元投資。