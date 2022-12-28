台灣三井正在規劃衛武營生活圈的LaLaport，為了將商場與住宅整體開發50年的日本經驗，在高雄複製，台灣三井28日與華友聯（1436）合資成立「華慶開發公司」，將投資30億元，在衛武營LaLaport一路之隔的1,079坪基地，興建40坪到70坪的高級住宅，該建案將在2026年衛武營LaLaport完工開幕時，進行預售，總銷約100億元。

上市櫃的華友聯開發董事長陸炤廷28日上午11時，在高雄萬豪酒店與台灣三井公司董事長久一康洋，舉行「雙強聯手，高雄首發」的合作簽約儀式，除了華友聯集團總裁陸紀康之外，包括全國農業金庫高雄分行協理陳宏仁、土銀區域中心經理梁崑豐等多位金融界和房地產代表與會。

華友聯開發董事長陸炤廷表示，華友聯佈局國內的重劃、飯店、休閒與教育事業多年，迄今建造銷售的住宅，超過5,000戶，此次與台灣三井「強強聯手」，選擇華友聯擁有、位於衛武營生活圈的國泰重劃區1,079坪建地，開發興建高級位宅，將會是鳳山未來新地標的精緻住宅。

陸炤廷指出，開發基地位於交通便捷的鳳山國泰重劃區，鄰近國道一號約5分鐘車程，同時緊鄰高雄捷運橘線「鳳山西站」，未來捷運黃線，預計也將通過此地。

基地周邊鄰近全球最大單一屋頂綜合劇院衛武營國家藝術文化中心，占地約47公頃公園綠地。

此外，同樣位於國泰重劃區內，由台灣三井不動產投資開發的「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄（暫定）」，也已開始積極規劃，可說是結合國際藝術文化、豐富綠意及商業活力的生活圈，將是繼美術館、農16之後，高雄第三個好宅重鎮他說，華友聯與台灣三井合作的基地，與LaLaport僅隔著議會路，距離不到100公尺，值得期待。

台灣三井公司董事長久一康洋致詞指出，與華友聯開發一起成立專案公司，共，一起在華友聯持有的高雄鳳山土地上，進行住宅事業的開發，這是台灣三井「第一個在高雄市的住宅案件」，台灣三井將盡全力，活用在日本有50年以上經驗的住宅開發know-how，和華友聯開發一起合作，打造出最適合這個區域的住宅。

他說，台灣三井從2016年開幕的「MITSUI OUTLET PARK林口」，開始在台灣的事業，隨後並進行多項開發並經營商業設施、住宅、飯店，與華友聯合作的住宅開發基地，隔壁就是台灣三井正在進行開發、預計2026年開幕的LaLaport。

久一康洋表示，把衛武營LaLaport附近的土地，依照需求、打造成住宅等的社區整體營造開發，是三井集團最擅長的事業之一，在日本有很多成功案例，在台灣，三井集團也持續在探索能夠長期發展的事業機會。

華友聯營業副總經理黃雅敏針對雙方的合作模式指出，華友聯將與台灣三井合資成立專案公司「華慶開發公司」，華友聯與台灣三井持股各為51％與49％，預計投資30億元，興建樓高30樓以上、約270戶的住宅，初步規劃的產品從40坪到70坪，總銷約100億元。

她說，此一住宅合作案，是華友聯第一個與外界的合作開發案，也是台灣三井在台灣第一個於三井購物商場的住宅開發案，預定2024年下半動工，配合LaLaport的開幕時間，預定在2026年到2027年，進行預售。