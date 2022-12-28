文化部今（28）日公布入選112年度「文化部台灣品牌團隊計畫」補助名單，包含財團法人雲門文化藝術基金會、財團法人擊樂文教基金會、紙風車劇團、財團法人優人文化藝術基金會、唐美雲歌仔戲團、明華園戲劇團等6個表演藝術團隊，總補助金額為新台幣1億800萬元。

文化部表示，台灣品牌團隊計畫自102年起推動迄今已屆10年，112年即將邁入下一個10年，文化部持續協助演藝團隊打造優質表演藝術，發揮藝文扎根的文化影響力，鼓勵團隊展現多元藝術型態，形塑當代表演藝術風格，提升國家文化競爭力。

112年度台灣品牌團隊計畫，核定補助財團法人雲門文化藝術基金會3700萬元、財團法人擊樂文教基金會1700萬元、紙風車劇團1700萬元、財團法人優人文化藝術基金會1250萬元、唐美雲歌仔戲團1300萬元、明華園戲劇團1150萬元。

文化部指出，歷經長達3年的疫情衝擊，6個品牌團隊都展現出表演藝術強韌的生命力，以藝抗疫，挺過疫情難關，穩健營運至今。隨著社會逐步回復常軌，品牌團隊皆積極規劃疫後的國內外展演活動，文化部及評審委員予以高度肯定，並期望在後疫情時代，團隊持續開啟表演藝術各種發展的可能，成為最具代表性的文化指標。