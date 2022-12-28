台北市長蔣萬安延攬前總統馬英九時期的總統府發言人殷瑋出任市政顧問，藍營出現反彈聲浪，認為他「搶官衝第一」，國民黨台北市議員秦慧珠也批他在本次選舉「毫無戰功」。不過國民黨台北市議員徐巧芯表示，沒有殷瑋就沒有今天的徐巧芯，許多像徐這樣的人因為殷瑋的發掘與訓練，在公共事務的路上走得更遠，「所以誰說他沒有戰力、沒有戰功呢？」。

徐巧芯發文表示，昨天媒體一直問她對殷瑋上任市府顧問的看法，有些人刻意想從這個議題上做負面的觀點，塑造藍營集體對殷偉不滿的情緒，批評殷瑋沒有戰力、沒有戰功，但找她問就找錯人了，因為回顧起她的人生、從政歷程，「沒有殷瑋就沒有今天的徐巧芯」。

徐巧芯說，自己還是學生時，殷瑋國民黨青年團執行長、發言人，她在殷瑋任內進行了好多年的「魔鬼訓練」，現在回想起來根本就是地獄的生活，包括每天早上6點起來看新聞，一整天都要把所有的新聞動態搞清楚，這一點她十年不變，到現在都還是堅持每天睡前要看完所有的新聞跟網路討論串。

徐巧芯指出，她當時也在殷瑋教導下，學習寫新聞稿，並要求45分鐘內要完成，她總是會把殷瑋改好的稿子與她寫的初稿放在一起比較，用螢光筆畫出不同的地方，思考要怎麼寫能夠更快更好，所以現在她的臉書文章為什麼都是自己寫、留言自己回應，動作能夠這麼快，就是因為當年的訓練都記在身體裡了。

徐巧芯說，就是因為在殷瑋這位「魔鬼教練」的訓練之下，她變強了，成為後來大眾所知的她，才擔任了黨內許多重要人士的發言人，再參選台北市議員。所以事實上，還有更多更多像她這樣的人，有的人在幕前，有的人在幕後，因為殷瑋的發掘與訓練，都在這條公共事務的上走得更遠。

「所以誰說他沒有戰力、沒有戰功呢？」徐巧芯也向殷瑋道謝，表示謝謝殷瑋看到了大學時初出茅廬的她，邀請她來到國民黨；謝謝殷瑋願意因為相信我有能力，以最嚴格的標準訓練她；謝謝殷瑋讓她認識了這條政治路上這麼多的年輕夥伴，並且讓她知道這一路上必須要尋找更多年輕人一起走的道理。她也謝謝年輕時的自己願意接受所有的挑戰，不斷的成長。

徐巧芯最後向殷瑋喊話，祝福永遠的教練、好朋友，在市府顧問的位置上能夠發揮國內外的經歷，讓台北市更好。