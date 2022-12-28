明天（29日）起至2023年1月19日將迎來今年第4次水逆，小孟老師在臉書粉專點名巨蟹座、雙子座、牡羊座、水瓶座、摩羯座，近期因水逆影響易諸事不順，其中摩羯座因水星在命宮逆行，易發生交通事故，如開車者需保持距離，外出郊遊則要留意身邊環境跟人身安全，若在山區需特別小心落石和掉落物，另外需小心詐騙事件，多提高警覺，否則易官司纏身。

▍第五名：巨蟹座：情人爭吵，夫妻口角

水星在巨蟹座的夫妻宮逆行，代表感情將遇到麻煩，已婚夫妻會有爭吵，心情不好易遷怒，看不慣另一半的生活習慣和購買的東西不合意，就與對方生悶氣；此外，單身者需小心遇見爛桃花及不忠誠的行為，因此建議情侶講話前要先想過，單身者談戀愛則要擦亮眼睛。

▍第四名：雙子座：財來財去，物品遺失

水星逆行易讓雙子座破財，恐不小心將皮包遺失，甚至汽機車零件損壞，需花大筆資金維修，生活作息不正常，老闆交代事項忘記處裡，約會時間、交通混亂大打結，讓情人心情不美麗，買賣購物產生糾紛，傷錢又傷神；會有精神不佳，思緒不清楚，也會有跌倒受傷的現象，可謂人財兩失，要多加小心，讓自己保持清醒理智，才能安然度過水逆。

▍第三名：牡羊座：注意事業，業績下滑

水星逆行影響牡羊座的工作事業，事業上會有不順利的情況，公司營運不順導致事業停頓或工作停擺，與合作夥伴發生糾紛，工作上的電子信件無法正常傳送，使得與客戶端產生誤會，跟老闆溝通不良，例行性的工作沒注意到而被刁難。

▍第二名：水瓶座：易遭套牢，不宜投資

水星逆行會影響水瓶座的偏財運，近期在投資方面易判斷錯誤，有任何與偏財相關的都不會順利，股票基金這段期間也不要投資、易套牢，大樂透、刮刮樂等不宜購買，因中獎機率欠佳，也不適合打牌賭博，旁人邀約投資，容易陷入騙局裡。

▍第一名：摩羯座：注意交通，外出當心

水星逆行進入摩羯座的本命宮，易有交通事故，因此開車、騎車或搭乘交通工具都要注意路況，尤其是和其他車輛保持距離，另外如外出郊遊，若在山區小心落石和掉落物，需多留意身邊環境跟人身安全，另外小心發生詐騙事件，多提高警覺，精神不濟時，別隨便答應別人，錢財損失事小，若是官司纏身，可就麻煩了。